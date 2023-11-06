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        Adana'da iş yerinin duvarına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinin duvarına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:17
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        Adana'da iş yerinin duvarına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinin duvarına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AHR 747 plakalı motosiklet, Baraj Caddesi'nde bir iş yerinin duvarına çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü ile oğlu, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Motosiklette bulunan sürücünün eşi kazadan yara almadan kurtuldu.

        Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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