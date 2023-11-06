Kozan'da aranan 10 şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Kozan'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, aranan şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de arasında olduğu 10 kişi yakalandı.

Ruhsatsız 1 tabanca, 5 mermi, 57 gram uyuşturucu, 40 uyarıcı hap ele geçirilen denetimlerde, 1 motosiklet trafikten men edilirken çalıntı 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Ekipler, 7 araç ile 41 motosiklet sürücüsüne de çeşitli maddelerden trafik cezası kesti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.