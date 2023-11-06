Adana'da geçen ay hırsızlık şüphelisi 94 kişi tutuklandı

Adana'da geçen ay çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 121 şüpheliden 94'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1-31 Ekim'de ilde yaşanan 264 hırsızlık olayının şüphelisi 121 kişiyi yakalandı.

Şüphelilerden 94’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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