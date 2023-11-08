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        Adana'da lastiklerine ateş edilerek durdurulan pikaptan 122 kilo 300 gram skunk çıktı

        Adana'da polis ekiplerince lastiğine ateş edilerek durdurulan pikapta 122 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:02
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        Adana'da lastiklerine ateş edilerek durdurulan pikaptan 122 kilo 300 gram skunk çıktı
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        Adana'da polis ekiplerince lastiğine ateş edilerek durdurulan pikapta 122 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığını belirlediği bir pikabı merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda takibe aldı.

        Ekipler, sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine aracın peşine düştü.

        Pikabı lastiklerine silahla ateş ederek durduran ekipler, sürücü Sedat G. (46) ve yanındaki arkadaşı Celal D'yi (56) gözaltına aldı.

        Araçta yapılan aramalarda çok sayıda çuvalda toplam 122 kilo 300 gram skunk bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü ifadesinde, alkollü olduğu için ekiplerden kaçtığını, çuvallardaki uyuşturucudan bilgisinin olmadığını, tekstil malzemesi taşıdığını zannettiğini öne sürdü.

        Diğer şüpheli de uyuşturucuyla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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