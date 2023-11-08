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        Adana'da sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar, olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen sanık için ise 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:13
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        Adana'da sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar, olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen sanık için ise 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Mahfesığmaz Mahallesi'nde 11 Kasım'da Adnan Kaya'nın (38) sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 14 Kasım'da tutuklanan Burak V. ile olayda kullanılan tabancayı evinde sakladığı iddia edilen Mehmet T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık Burak V'nin sokakta park halindeki otomobilde oturduğu sırada araca doğru yaklaşan Adnan Kaya'yı tabancayla öldürüp olay yerinden otomobille kaçtığı ve sonrasında arkadaşı Mehmet T'nin evine giderek silahı saklaması için teslim ettiği belirtildi.

        İddianamede sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar, sanık Mehmet T'nin ise olaydan sonra suç sırasında kullanılan ruhsatsız tabancayı sakladığı dikkate alınarak "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlanacak.

        Mahfesığmaz Mahallesi'nde 11 Kasım'da sokakta tabancayla vurulan Adnan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Burak V. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, Mehmet T. ise serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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