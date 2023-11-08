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        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:25 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:30
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        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert​​​​​​​ yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Mavi-lacivertliler, antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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