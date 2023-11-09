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        Adana'da kaçak makaron dolumu yapılan iş yerindeki yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurulan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:18
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        Adana'da kaçak makaron dolumu yapılan iş yerindeki yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurulan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güzelevler Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Adreste kaçak makaron dolumu yapıldığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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