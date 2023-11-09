Adana'da kaçak makaron dolumu yapılan iş yerindeki yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurulan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurulan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzelevler Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Adreste kaçak makaron dolumu yapıldığı belirlendi.
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