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        Adana'da depremde apartmanın yıkılarak 42 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanık yargılanıyor

        Adana'da, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklanan müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:54
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        Adana'da depremde apartmanın yıkılarak 42 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanık yargılanıyor
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        Adana'da, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklanan müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Binanın mimarı tanık A.K. ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        Duruşmada beyanı alınan Ekim Apartmanı'nın mimarı tanık A.K, binanın gerekli fen ve teknik kurallara uygun inşa edildiğini belirterek, şunları söyledi:

        "Sanıklar Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'nın inşa ettiği Ekim Apartmanı 1999 yılından önceki yönetmeliğe tabiydi. Bu iki yönetmelik arasında ciddi farklar vardır. Örneğin 1999 yılı sonrası yönetmelikte metreküp başına 7,5 torba çimento dökülmesi gerekliliği varken 1999 yılı öncesi yönetmelikte metreküp başına 5 torba dökülmesi yeterliydi. Bu bina bildiğim kadarıyla gerekli fen ve teknik kurallara uygun inşa edildi. Olayla ilgili başka bir bilgim bulunmamaktadır."

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Cem Akkaya, binayı inşa eden kooperatifin üyesi olduğunu öne sürdü.

        Daha sonra kooperatifin başkan yardımcılığına seçildiğini dile getiren Akkaya, "Malzeme alımında yer almadım. Sadece bana verilen görevi yerine getirdim. Müteahhit değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Sanık Tamer Erginkoç da müteahhit olmadığını savunarak, "Müteahhit kooperatifin kendisiydi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adana'da Ekim Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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