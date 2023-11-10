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        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:22
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        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Şakirpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 Temmuz'da tutuklanan A.K. ve tutuksuz B.D. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şakirpaşa Mahallesi'nde gece vakti sanıkların sigara paketine gizledikleri sentetik uyuşturucuyu yanlarına gelen 3 kişiye satarken polis tarafından yakalandığı belirtildi.

        İddianamede, sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, otomobilde ise hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

        Sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, A.K. ve B.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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