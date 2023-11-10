Stat:YeniAdana

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Onur Gülter

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Lukaku, Dabo, Harun Alpsoy (Dk. 46 Diakite), Oberlin (Dk. 75 Ayuk), Hakkı Türker (Dk. 74 Devran Şenyurt), Metehan Altunbaş (Dk. 69 Muhammet Enes Gök), Fernandes

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Uğur Akdemir (Dk. 90 Nzaba), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu, Enes Keskin (Dk. 90 Erdal Öztürk), Özgür Çek, Kayode (Dk. 87 Muhammed Himmet Ertürk), Oltan Karakullukçu (Dk. 66 Shaocong), Yatabare (Dk. 67 Akabueze)

Goller: Dk. 6 ve 80 Kayode (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk. 10 Harun Alpsoy, Dk. 13 Dabo, Dk. 40 Fatih Kurucuk (Adanaspor), Dk. 49 Kayode, Dk. 83 Yasin Güreler (Gençlerbirliği)

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