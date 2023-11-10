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        Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, "İyi oynadığımız bir maçı kaybettiğimiz, puan alamadığımız için üzgünüm." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:39 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:25
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        Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, "İyi oynadığımız bir maçı kaybettiğimiz, puan alamadığımız için üzgünüm." dedi.

        Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

        Pozisyonlara girdiklerini ve oyunun kendi ellerinde olduğunu anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

        "Yaptığımız bireysel bir hatadan dolayı geriye düştük. Oyun olarak iyi oynadık. Bulduğumuz pozisyonları kullanabilsek, içeriye 1-1 girebilsek belki daha farklı olacaktı. Fernandes'e bir parantez açmak istiyorum. Kendisini yürekten kutluyorum ve oynadığı oyun ile mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Diğer oyuncuları da tebrik ediyorum. Önümüzde 5 maçlık bir periyot var. İyi oynadığımız bir maçı kaybettiğimiz, puan alamadığımız için üzgünüm. Kazanan takımı kutluyorum."

        - Gençlerbirliği cephesi

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85'inci yılında özlemle andığını dile getirdi.

        Bugün vefat eden Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından Hasan Şengel'e de Allah'tan rahmet dileyen Kaloğlu, şunları kaydetti:

        "Tüm çalışmalarımız galibiyet üzerineydi. Rakibimizi iyi analiz ettik ve ona göre bir diziliş tercih ettim. Özellikle ön bölgede çok hızlı, iyi oynayan ve geniş alanı seven atletik oyunculara sahip bir Adanaspor vardı. Biz de hafta içi çalışmalarımızda onlara alan ve zaman bırakmak istemedik. Etkili ve hızlı ataklarla sonuca gitmek istedik. Kenardan gelip ortalarla iki pivot santrforumuzdan sonuç almayı düşündük, öyle de oldu. Rakibe pozisyon verdik ancak bizim de net pozisyonlarımız vardı. Maçın kırılma anlarında kaçırdığımız pozisyonları değerlendirebilseydik belki maç daha erken kopabilirdi."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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