Adana'da bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosikletin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Ömer Faruk Taşkıran'ın (22) kullandığı 01 ARE 035 plakalı motosiklet, yola çıkan bisikletli Berat Y'ye (15) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Taşkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bisiklet sürücüsü Berat Y. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berat Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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