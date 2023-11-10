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        Adana'da bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosikletin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 23:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:38
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        Adana'da bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosikletin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Ömer Faruk Taşkıran'ın (22) kullandığı 01 ARE 035 plakalı motosiklet, yola çıkan bisikletli Berat Y'ye (15) çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Taşkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bisiklet sürücüsü Berat Y. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Berat Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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