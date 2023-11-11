Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 11 kilogram esrar ve 587 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Basil H'nin (34) Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğinin yatak odasındaki dolaba tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yaptı.

Ekipler, dolaptaki bir çantada 11 kilogram esrar ve bir poşette 587 uyuşturucu hap buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adrese baskın yapılması, zanlının gözaltına alınması ve dedektör köpeğin dolaba tepki vermesiyle uyuşturucuların bulunması polis kamerasına yansıdı.