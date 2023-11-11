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        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 11 kilogram esrar ve 587 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:47
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        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 11 kilogram esrar ve 587 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Basil H'nin (34) Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğinin yatak odasındaki dolaba tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yaptı.

        Ekipler, dolaptaki bir çantada 11 kilogram esrar ve bir poşette 587 uyuşturucu hap buldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Adrese baskın yapılması, zanlının gözaltına alınması ve dedektör köpeğin dolaba tepki vermesiyle uyuşturucuların bulunması polis kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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