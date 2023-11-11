Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de fidanlar toprakla buluşturuldu Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, merkez Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi'ndeki etkinlikte, "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla Türkiye'de milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

Adana'da da fidanları topraklarla buluşturduklarını belirten Yılmaz, "Adana'da 73 farklı lokasyonda, 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Dikeceğimiz bu fidanların ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile, geleceğe, Cumhuriyet'e nefes olmasını diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu ve diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler fidan dikti.

- Mersin

Mersin'de de Yenişehir ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde, etkinlik kapsamında kızılçam, keçiboynuzu, badem ve servi fidanları toprakla buluşturuldu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün 13 ilçede, 66 lokasyonda toplam 130 binin üzerinde fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.

- Hatay

Hatay'da da Vali Mustafa Masatlı'nın katıldığı törende protokol ve öğrenciler, Güldüren Mahallesi'ndeki alana 2 bin fidan dikti.

Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin kentteki ağaçları da etkilediğini belirterek "Diktiğimiz fidanlarla umutlarımız daha da artacak, vatana, şehre, insanımıza olan sevdamız daha da büyüyecek." diye konuştu.

- Osmaniye

Osmaniye'de de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla merkeze bağlı Kumarlı köyünde fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri, fidanları toprakla buluşturdu, ilk can sularını verdi.

Yılmaz, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, bugün genç, yaşlı, çocuk tüm Osmaniyelilerle binlerce fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında Osmaniye genelinde 18 noktada toplam 24 hektar alana 23 bin fidan dikildi.