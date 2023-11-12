Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Trabzonspor maçına göre ki ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından notlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Trabzonspor maçına göre ki ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

        Ligde 30 puanla ikinci durumda olan Fenerbahçe, ligde 6. sırada olan Yukatel Adana Demirspor karşısına Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11 ile sahaya çıktı.

        Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek kadroda yer almazken, teknik direktör Kartal, o maçta oyuna sonradan giren Crespo'ya ilk 11'de şans verdi.

        - Adana Demirspor'da 4 değişiklik

        Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 6. sırada giren Akdeniz ekibi, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı EMS Yapı Sivasspor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.

        Mavi lacivertli takım Fenerbahçe karşısına Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang ilk 11 ile çıktı.

        Teknik Direktör Patrick Kluivert, Sivasspor karşısında başlangıç kadrosundaki İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Stambouli ve Zeneli yerine Svensson, Gravillon, Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'ya şans verdi.

        Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan kısımda maçı izledi.

        Öte yandan maçtan önce mavi lacivertli taraftarlar "Kral Biziz Bu Şehir Saray" ile "7'den 70'e Yaşıyoruz Adana Demirle" yazılı pankart açtı.

        Her iki takım oyuncuları seremoniye "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart taşıyarak çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi

        Benzer Haberler

        Adana'da Varda Ultra Trail Koşusu yapıldı
        Adana'da Varda Ultra Trail Koşusu yapıldı
        Adana'da ağa dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı
        Adana'da ağa dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Fenerbahçe kafilesi, Adana´da coşkuyla karşılandı
        Fenerbahçe kafilesi, Adana´da coşkuyla karşılandı
        Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi
        Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi
        Adana'da, öldürülen Filistinli çocukların anısına gökyüzüne balon bırakıldı
        Adana'da, öldürülen Filistinli çocukların anısına gökyüzüne balon bırakıldı