Stat:YeniAdana

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon (Dk. 66 Stambouli), Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Dk. 85 Nani), Belhanda, Yusuf Sarı, Niang (Dk. 66 Balotelli)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi (Dk. 75 Mert Müldür), Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Dk. 84 Bartuğ Elmaz), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic (Dk. 90+1 Kent), Dzeko (Dk. 84 Batshuayi)

Sarı kartlar: Dk. 23 Crespo, Dk. 57 Osayi, Dk. 74 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 74 Belhanda, Dk. 90+2 Balotelli, Dk. 90+3 Rodrigues (Yukatel Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Serkan Damla (Yardımcı antrenör-Yukatel Adana Demirspor)

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