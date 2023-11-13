Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İ.Ç'nin kullandığı 80 AEG 485 plakalı otomobil, Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi'nde M.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.