Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İ.Ç'nin kullandığı 80 AEG 485 plakalı otomobil, Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi'nde M.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
        Adana'da "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis i...
        Adana'da "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis i...
        Adana'da ruhsatsız 63 silah ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız 63 silah ele geçirildi
        Adana'da motosiklet çalan zanlı ile kız arkadaşı tutuklandı
        Adana'da motosiklet çalan zanlı ile kız arkadaşı tutuklandı
        Sevgilisi gözcülük yaptı; motosiklet çalarken suçüstü yakalandı
        Sevgilisi gözcülük yaptı; motosiklet çalarken suçüstü yakalandı
        Murat Sancak: Hakem güzel maç yönetti
        Murat Sancak: Hakem güzel maç yönetti