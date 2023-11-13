Adana'da sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili davada karar Adana'da sokakta arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa müebbet ve 1 yıl hapis cezası verildi, silahı sakladığı öne sürülen sanık ise beraat etti.

Adana'da sokakta arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa müebbet ve 1 yıl hapis cezası verildi, silahı sakladığı öne sürülen sanık ise beraat etti.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 11 Kasım'da arkadaşı Adnan Kaya'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Burak V. ile tutuksuz sanık Mehmet T. ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Burak V'nin merkez Çukurova ilçesinde sokakta park halindeki otomobilde oturduğu sırada araca doğru yaklaşan Adnan Kaya'yı tabancayla öldürüp olay yerinden kaçtığını ve sonrasında arkadaşı Mehmet T'nin silahı sakladığını belirtti.

Savcı, Burak V'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar, Mehmet T'nin ise olaydan sonra ruhsatsız tabancayı saklaması nedeniyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Burak V. savunmasında, maktul Adnan Kaya'yı görmeden tabancayla ateş ettiğini ileri sürerek, "Aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktaydı. Maktulü bizzat görsem ateş etmezdim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Mehmet T. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapse çarptırdığı sanık Burak V'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Mehmet T'nin ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" nedeniyle beraatına hükmetti.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde, 11 Kasım 2022'de sokakta tabancayla vurulan Adnan Kaya olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan arkadaşı Burak V. tutuklanmış, silahı sakladığı ileri sürülen Mehmet T. ise serbest bırakılmıştı.