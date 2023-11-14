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        FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:58
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        FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adli kontrol tedbiri uygulanan E.Ş. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık E.T'nin ifadelerine yer verildi.

        E.Ş. ile örgüt evindeki sohbet toplantılarına katıldıklarını öne süren tanık E.T, "Evde örgüt elebaşına ait kitaplar okutuluyordu. Sanık, örgüt içinde 'ev ablalığı' görevini yapıyor, evle ilgili tüm işleri yürütüyordu." ifadesini kullandı.

        İddianamede, E.Ş'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve örgütün düzenlediği yurt dışı gezisine katıldığı bilgisi aktarıldı.

        Sanığın, örgütün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği, FETÖ'nün kullandığı gizli haberleşme programlarından "Coco"yu telefonuna yüklediği, örgütsel yazışmalarda adının geçtiği ve "ev ablası" olarak FETÖ'ye ait evlerin ihtiyaçlarını sağladığı anlatılan iddianamede, E.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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