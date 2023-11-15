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        Adana'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 01:23 Güncelleme: 15.11.2023 - 01:35
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        Adana'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        İlçede, güvenlik güçlerince oluşturulan denetleme alanlarında durumundan şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Aranan kişilerin gözaltına alındığı denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

        Uygulamaya katılan Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, vatandaşlarla sohbet etti.

        Burada açıklamada bulunan Gürbüz, ilçenin huzuru için denetimlerin sıklaşacağını belirtti.

        Gürbüz, ilçede suçlularla mücadele eden emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

        Galeri
        Galeri

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