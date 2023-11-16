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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evde yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:13
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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evde yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, ikametteki S.T, İ.E.Y. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. ve İ.E.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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