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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:20
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık R.E.A, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde Suriye'deki örgütsel eylemlerine ve teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği, Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve kod isim kullandığı belirlenen R.E.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık R.E.A, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını ve kod isim kullanmadığını ileri sürdü.

        Suçlamaları kabul etmediğini belirten R.E.A, "Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmedim. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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