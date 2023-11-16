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        Adana'da "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitim" programı başladı

        Adana Ticaret Odasının (ATO) gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tescil ettirdiği Adana kebabının usta eğitimi için düzenlenen "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitim" programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:47
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        Adana'da "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitim" programı başladı
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        Adana Ticaret Odasının (ATO) gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tescil ettirdiği Adana kebabının usta eğitimi için düzenlenen "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitim" programı başladı.

        ATO Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nda, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası işbirliğiyle düzenlenen eğitimin ilk gününde, kursiyerlere etin hazırlanmasından şişe saplanmasına, pişirilmesinden sunumuna kadar çeşitli bilgiler verildi.

        Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Arslan, AA muhabirine, kentin lezzeti Adana kebabının dünyanın her yerinde aynı standartta servis edilmesini amaçladıklarını söyledi.

        Yurt dışı ve Türkiye'nin birçok noktasından eğitim almak için kente kursiyerler geldiğini ifade eden Arslan, kursta Adana kebabının yapılışının ve salatalarıyla servis edilmesinin öğretildiğini belirtti.

        Aralarında kadınların da yer aldığı 45 kursiyer, yarın tamamlanacak eğitimin ardından sertifika alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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