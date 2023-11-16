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        Adana'da elektrik akımına kapılan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:06
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        Adana'da elektrik akımına kapılan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

        Yeşilbağlar Mahallesi'nde müstakil bir evin damında Deniz Şimşek (19) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Şimşek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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