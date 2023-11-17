Adana'da Mentörlük Zirvesi yapıldı

Adana'da Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi (EMMC) tarafından Mentörlük Zirvesi gerçekleştirildi.

EMMC Yönetim Kurulu Başkanı Demet Uyar, Adana Sanayi Odasında (ADASO) düzenlenen programın açılışında, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte gerçekleştirilen zirvenin temasının, "Zorluklardan mentörlükle güçlenerek çıkmak" olduğunu söyledi.

Depremin etkilediği bölgedeki kurum ve kuruluşlara mentörlük uygulamalarına ilişkin bilgi desteği sağlamanın zirvenin odak noktası olduğuna dikkati çeken Uyar, "Mentörlük, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından meslek olarak kabul edildi. Dünyada zaten uzun süredir profesyonel olarak yapılıyordu. Artık koçluk gibi mentörlük de bir meslek. Katılımcı firmalar şirketlerinde bu konuda dışardan tecrübeli kişilerden mentör hizmeti alabilecekler." dedi.

- Depremzede çocuk ve gençlere mentör

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de liderlik için önemli olan 16 özellik açısından 7 binin üzerinde kadın ve erkek liderin anketlerle değerlendirildiği bir araştırmada, 16 özelliğin 12'sinde kadın liderlerin daha yüksek puan aldıklarını dile getirdi.

Üniversite bünyesinde, depremde uzuvlarını kaybeden çocukların psikolojik ve ortopedik rehabilitasyonlarının sağlanacağı Çocuk İyilik Merkezi kurulduğunu anımsatan Tuncel, "Merkezde çocuklara psikolojik destek, burs, mesleki eğitim veriyoruz ancak son olarak şöyle bir fikir geliştirdik; biz bu çocuklara birer mentör bulalım. Çünkü çocuklarda ve gençlerde psikolojik tedavi uzun süre sürdürülmüyor. Ama biz onlara bir mentör bulursak onların gelişiminde, onların geleceği için çok daha güzel rol oynayabilir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda Uyar tarafından Tuncel'e "Üstün Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Liderliği"nden dolayı "EMCC Başkanlık Küresel Özel Onur Ödülü" takdim edildi.

Programa Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile firma temsilcileri katıldı.