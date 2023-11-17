Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 8,70 8,90 Mısır Kg 5,70 5,90 Ayçiçeği Kg 11,50 12,00 Soya fasulyesi Kg 14,50 15,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 42,00 43,00