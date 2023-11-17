Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,90 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
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