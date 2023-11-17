Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoför hakim karşısında

        Adana'da kullandığı dolmuşla çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücünün yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:56 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoför hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kullandığı dolmuşla çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücünün yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yusuf K, olay öncesi esrar kullandığını, daha sonra akaryakıt istasyonuna gidip dolmuşa yakıt aldığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Kazanın olduğu yere geldiğimde ani bir tansiyon düşmesi yaşadım. Fakat olay olduğu sırada kendimdeydim. Kazaya engel olmak amacıyla kullandığım aracı durdurmaya çalıştım. Fakat başarılı olamadım. Fazla bir hızım yoktu. Kaza olmaması için çabaladım. Kaza olduktan sonra dolmuştan indim. Yaralılar vardı. Yaralılara ilk müdahale edenlerden birisi bendim. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde bir kişinin öldüğünü söylediler. Sonra aracıma saldırmaya başladılar. Olanlardan ötürü çok pişmanım. Zaten polise kendim teslim oldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Beyanı alınan müşteki B.Ş. ise olay sırasında dolmuş şoförü Yusuf K'nin aşırı hızlı olduğunu anlatarak, "Sürücü Yusuf K. olay sırasında hiç frene basmadı. Dolmuş aniden kaldırıma çıkarak durağın içine girdi. Ben de aniden durağın altında kaldım. Beni olay yerine gelen vatandaşlar kurtardı. Olay yerinde sanığın bize yardımcı olduğunu da görmedim. Sanık hiç durmaya dahi çalışmadı. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'da Yusuf K'nin kullandığı dolmuşun 6 Nisan'da durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi kaza yerinde, eşi Fadime Çiftçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı.

        Kazayla ilgili tutuklanan şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Yusuf K. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Giyim mağazasının sahibini Bayğaralar suç örgütü öldürmüş; 3 şüpheli gözalt...
        Giyim mağazasının sahibini Bayğaralar suç örgütü öldürmüş; 3 şüpheli gözalt...
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        65 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi'nin duruşmasında sanık koltuğu boş k...
        65 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi'nin duruşmasında sanık koltuğu boş k...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine ba...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine ba...
        Adana'da "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 zanlı yak...
        Adana'da "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 zanlı yak...
        Adana'da "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ni tamamlayan kursiyerler serti...
        Adana'da "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ni tamamlayan kursiyerler serti...