Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoför hakim karşısında Adana'da kullandığı dolmuşla çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücünün yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Adana'da kullandığı dolmuşla çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücünün yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yusuf K, olay öncesi esrar kullandığını, daha sonra akaryakıt istasyonuna gidip dolmuşa yakıt aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kazanın olduğu yere geldiğimde ani bir tansiyon düşmesi yaşadım. Fakat olay olduğu sırada kendimdeydim. Kazaya engel olmak amacıyla kullandığım aracı durdurmaya çalıştım. Fakat başarılı olamadım. Fazla bir hızım yoktu. Kaza olmaması için çabaladım. Kaza olduktan sonra dolmuştan indim. Yaralılar vardı. Yaralılara ilk müdahale edenlerden birisi bendim. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde bir kişinin öldüğünü söylediler. Sonra aracıma saldırmaya başladılar. Olanlardan ötürü çok pişmanım. Zaten polise kendim teslim oldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Beyanı alınan müşteki B.Ş. ise olay sırasında dolmuş şoförü Yusuf K'nin aşırı hızlı olduğunu anlatarak, "Sürücü Yusuf K. olay sırasında hiç frene basmadı. Dolmuş aniden kaldırıma çıkarak durağın içine girdi. Ben de aniden durağın altında kaldım. Beni olay yerine gelen vatandaşlar kurtardı. Olay yerinde sanığın bize yardımcı olduğunu da görmedim. Sanık hiç durmaya dahi çalışmadı. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana'da Yusuf K'nin kullandığı dolmuşun 6 Nisan'da durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi kaza yerinde, eşi Fadime Çiftçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı.

Kazayla ilgili tutuklanan şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Yusuf K. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.