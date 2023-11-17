Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert​​​​​​​ yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler, antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

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