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        Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 23:07 Güncelleme: 17.11.2023 - 23:12
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        Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert​​​​​​​ yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Mavi-lacivertliler, antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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