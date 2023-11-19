Adana'da ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.İ'nin Bey Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği, 637 mermi ile 4 telsiz bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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