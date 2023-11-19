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        Adana'da ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:12
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        Adana'da ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.İ'nin Bey Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

        Adreste, ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği, 637 mermi ile 4 telsiz bulundu.

        Gözaltına alınan zanlı, Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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