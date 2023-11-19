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        MHP Adana İl Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı yapıldı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:33
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        MHP Adana İl Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı yapıldı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kanlı, parti binasındaki toplantıda, yerel seçim öncesinde parti teşkilatlarının yoğun hazırlık yaptığını söyledi.

        Seçimde başarılı olacaklarını dile getiren Kanlı, "Adaylarımızın, isimleri açıklandığı gün diri bir saha bulmalarını istiyoruz. Sonrasında Cumhur İttifakı'nın muhteşem uyumu ve takım oyunuyla başarıya koşacağız." diye konuştu.

        Kanlı, kentin sorunlarını çözüme kavuşturmayı istediklerini belirterek, "Sorunları çözülen Adana hayalimiz var. Bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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