Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

        İlçede dün etkili olan rüzgarda, Atatürk Parkı'ndaki bazı ağaçlar devrildi.

        Çalışma başlatan Kozan Belediyesi ekipleri, ağaçları kaldırdı.

        Ekipler, parkta temizlik işlemi de yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli

        Benzer Haberler

        MHP Adana İl Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı yapıldı
        MHP Adana İl Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı yapıldı
        Adana'da ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi
        Adana'da Filistin'e destek için bisiklet turu düzenlendi
        Adana'da Filistin'e destek için bisiklet turu düzenlendi
        Devrilen motosikletin yanında ölü bulunan sürücü için kalp krizi şüphesi
        Devrilen motosikletin yanında ölü bulunan sürücü için kalp krizi şüphesi
        Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı
        Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı
        Hijyenik olmayan sakatat temizliği yapılan iş yeri mühürlendi
        Hijyenik olmayan sakatat temizliği yapılan iş yeri mühürlendi