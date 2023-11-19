Kozan'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

İlçede dün etkili olan rüzgarda, Atatürk Parkı'ndaki bazı ağaçlar devrildi.

Çalışma başlatan Kozan Belediyesi ekipleri, ağaçları kaldırdı.

Ekipler, parkta temizlik işlemi de yaptı.

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