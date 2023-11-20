Kozan'da asayiş uygulamasında 28 kişi yakalandı

Kozan ilçesinde asayiş uygulamasında 28 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları denetimlerde, aranan 27 kişi ile uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şüpheliyi yakaladı.

Denetimlerde ruhsatsız 2 tabanca, 8 mermi ile 14,27 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, modifiyeli araç kullanan 2 kişiye ve 36 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uyguladı, 7 motosiklet trafikten men edildi.