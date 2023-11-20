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        AOSB'de yapılacak anaokulu için protokol imzalandı

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) yaptırılacak anaokulunun protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:58
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        AOSB'de yapılacak anaokulu için protokol imzalandı
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        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) yaptırılacak anaokulunun protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, AOSB tarafından yaptırılacak 8 derslikli 200 öğrenci kapasiteli anaokulunun imza törenine Vali Yavuz Selim Köşger ile AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, okul öncesi eğitimin, ilköğretime başlamadan önce çocuklara tecrübe kazandırdığını, ilköğretim döneminde başarı oranının artmasına katkı sağladığını belirtti.

        Sütcü de 3 atölyenin yer alacağı, 8 derslikli anaokulunun hayırlı olmasını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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