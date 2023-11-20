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        Adana'da dini nikahlı eşini tabancayla ağır yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi

        Adana'da tartıştığı dini nikahlı eşini tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:44
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        Adana'da dini nikahlı eşini tabancayla ağır yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'da tartıştığı dini nikahlı eşini tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müşteki E.D'nin dini nikahlı eşi sanık A.Ç. ile başka bir kadınla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle tartıştığını, alkollü olduğu belirlenen sanığın olay günü yanında bulunan tabancayla hayati tehlike geçirecek şekilde E.D'yi başından yaraladığını belirtti.

        Savcı, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini de bildirerek A.Ç'nin "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık, olay sırasında kendisine ateş etmek istediğini belirterek, "Eşimin elime vurması neticesinde mermi kendisine isabet etti. Alkollü olduğum için kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." savunmasını yaptı.

        Mahkeme heyeti de "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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