Adana'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi.

Kentte dün başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir ağaç yola devrildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ağacı keserek yolu temizlemesinin ardından bulvar ulaşıma açıldı.

Kozan ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait üretim serasında hasar oluştu.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, yazlık ve kışlık bitki üretilen seranın çatısındaki naylonun parçalandığını kaydetti.

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