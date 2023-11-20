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        Adana'da "narko alan" uygulamasında 1 kişi yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "narko alan" uygulamasında 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 20:59 Güncelleme: 20.11.2023 - 21:05
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        Adana'da "narko alan" uygulamasında 1 kişi yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "narko alan" uygulamasında 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıuşağı ve Mahmutlu mahallelerinde oluşturulan denetleme alanlarında durumundan şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

        76 araç ve 175 kişinin denetlendiği uygulamada, 3,61 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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