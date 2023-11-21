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        Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

        Adana'da, FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:49
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        Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
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        Adana'da, FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık S.D. ile avukatı hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde sözde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, sohbet toplantısı düzenlediğini ve söz konusu terör örgütü üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu belirtti.

        Savcı, sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod isim kullandığını, FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan dernekte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydının bulunduğunu ve hakkında somut teşhise dayalı tanık beyanlarının olduğunu anlatarak, S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Savunması alınan sanık S.D, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel konumu bulunmadığını ileri sürerek, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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