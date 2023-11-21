Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde, kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa, 12 kursiyer katılıyor.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze aracı desteği sağlanan kursta kadınlara, cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi uygulamaları olarak gösteriliyor.

        Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Ülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede ihtiyaç duyulması nedeniyle kursu açtıklarını söyledi.

        Şu an kursta 12 kursiyerin bulunduğunu anlatan Ülger, kadınların eğitimlerin ardından Kozan'ın yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde diğer ilçelerde de görev alabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığa dava
        Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığa dava
        Adana´daki Narkogüç-36 operasyonunda 64 kilo skunk ele geçirildi
        Adana´daki Narkogüç-36 operasyonunda 64 kilo skunk ele geçirildi
        Kamyondaki çekyata gizlenmiş 13 kilo uyuşturucuyu 'Barbara' buldu
        Kamyondaki çekyata gizlenmiş 13 kilo uyuşturucuyu 'Barbara' buldu
        Tekerlekli sandalyedeki milli sporcu azmiyle beden eğitimi öğretmeni oldu
        Tekerlekli sandalyedeki milli sporcu azmiyle beden eğitimi öğretmeni oldu
        Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
        Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
        Adana'da polisin uygulamalarında ruhsatsız 71 silah ele geçirildi
        Adana'da polisin uygulamalarında ruhsatsız 71 silah ele geçirildi