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        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Öğretmenler Günü" konseri verecek

        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde klasik müzik konseri verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:49
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        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Öğretmenler Günü" konseri verecek
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        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde klasik müzik konseri verecek.

        ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Nikos Haliassas yönetiminde gerçekleştirilecek "Öğretmenler Günü" konserinde, klasik gitarist Artyom Dervoed solist olarak sahne alacak.

        Konserde Artyom Dervoed, Joaquin Rodrigo'nun "Rodrigo Gitar Konçertosu"nu, orkestra da "Slav Dansları Op. 46"nın tamamını seslendirecek.

        Etkinlik, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 24 Kasım Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

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