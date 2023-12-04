Kozan'da 9 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi

Kozan ilçesinde geçen hafta yapılan asayiş denetimlerinde yakalanan 9 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli tarihlerde 300 personelle 37 noktada denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde yakalanan 9 şüpheli tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü de cezaevine gönderildi.

Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği ile 162 mermi ele geçirildi.

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