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        Adana'da saka kuşu avlayan kişiye 40 bin 816 lira ceza kesildi

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 25 saka kuşu avladığı belirlenen kişiye 40 bin 816 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:06
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        Adana'da saka kuşu avlayan kişiye 40 bin 816 lira ceza kesildi
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 25 saka kuşu avladığı belirlenen kişiye 40 bin 816 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında kaçak avlandığını fark ettikleri kişiyi yakaladı.

        Bölgede 2 ses cihazı, kafes ve koruma altında bulunan 25 saka kuşu ele geçirildi.

        Kaçak avcılık yapan kişiye 40 bin 816 lira ceza kesildi, kuşlar doğaya salındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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