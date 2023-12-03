Adana'da eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eli demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Onur Mahallesi 45029'uncu sokakta evin bahçesinde oynayan ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun sol eli demir korkuluğa saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

Sağlık ekiplerince hastanede ameliyata alınan çocuğun elindeki demir parçası çıkarıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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