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        Adana'daki Magarsus Antik Kenti'nde çalışmalar Athena Tapınağı'na yoğunlaştı

        ÖMER FANSA - Adana'daki Magarsus Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Büyük İskender'in ibadet ettiği Athena Magarsia Tapınağı'nın ortaya çıkarılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:35
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        Adana'daki Magarsus Antik Kenti'nde çalışmalar Athena Tapınağı'na yoğunlaştı
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        ÖMER FANSA - Adana'daki Magarsus Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Büyük İskender'in ibadet ettiği Athena Magarsia Tapınağı'nın ortaya çıkarılması hedefleniyor.

        Milattan önce 7. yüzyılda kurulduğu değerlendirilen Karataş ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan kazılar sürüyor.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan başkanlığındaki ekibin yürüttüğü yüzey araştırmalarında, Eski Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333 yılındaki İssos Savaşı öncesinde kurban kestiği Athena Magarsia Tapınağı'nın yeri belirlendi.

        Karataş Belediyesinin mülkiyetindeki alanın Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesinin ardından tapınağın ortaya çıkarılması için kazıya başlandı.

        - "Sikkeler üzerinde tapınağın tasviri bulunuyor"

        Kazı başkanı Doç. Dr. Erhan, AA muhabirine, Magarsus Antik Tiyatrosu'nun yaklaşık 200 metre kuzeyindeki yüzey taramalarında, Athena Magarsia Tapınağı'na ait altyapı, üstyapı ve sütun parçaları bulduklarını söyledi.

        Antik kaynaklardaki bilgilere göre tapınağın, Helenistik Dönem'den itibaren önemli bir "kehanet merkezi" olduğunu dile getiren Erhan, "Yöreden insanlar ve deniz aşırı yerlerden gelenler, burada konaklıyor, dua ediyordu. Bizdeki karşılığıyla bir nevi istihareye yatıyorlardı. Gece gördükleri rüyaları tanrılardan gelen mesaj olarak kabul ediyorlardı. Böylesine önemli bir tapınak." diye konuştu.

        Erhan, tapınağın, Roma İmparatorluğu döneminde kilise olarak kullanıldığını belirterek yapının yaklaşık 14 metre yüksekliğinde olduğunu tahmin ettiklerini anlattı.

        Yapının ortaya çıkarılmasının ardından restore edileceğini ifade eden Erhan, şöyle devam etti:

        "Tapınak, her ne kadar temel seviyesine kadar korunmuş olsa da alandaki dağılmış mimari yapı parçaları bize, kazdıktan sonra burayı yeniden restore edebileceğimizi gösteriyor. Sikkeler üzerinde tapınağın tasviri bulunuyor. Bu yıl hedefimiz kazabildiğimiz alanı tamamlamak, gelecek yıl da inşallah kazıyı tamamlayıp çok kısa sürede restorasyon aşamasına geçmek. Kazıda toprak altını bilemeyiz ancak yapının boyutu küçük olduğu için eldeki veriler çalışmanın çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Birkaç metre kazdıktan sonra tüm bilimsel verilere ulaşacağımızı umuyoruz."

        Doç. Dr. Fatih Erhan, tapınağın temel kısmında büyük bir "kara taş"ın yer aldığına ilişkin bilgiler olduğunu, Karataş ilçesinin adının buradan gelmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

        - "Turizm için lokomotif olacak"

        Karataş Kaymakamı Necati Aktan da Magarsus Antik Kenti'nin önemli arkeolojik çalışmalara ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da antik kentin, bölge için değerli olduğunu ifade ederek "Tapınağın ortaya çıkarılıp restore edilmesi turizm için lokomotif olacak. 'Gökyüzüne açılan kapı' denilen kehanet merkezinin ciddi ses getireceğine inanıyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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