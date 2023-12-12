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        Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:43
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        Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AGM 654 plakalı otomobil, Yurt Mahallesi Kasım Ener Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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