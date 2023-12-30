Adana'da elektrikli motosiklet ile polis motosikletin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli motosiklet ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i polis memuru, 2 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli motosiklet ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i polis memuru, 2 kişi yaralandı.
Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen elektrikli motosiklet ile yunus ekiplerine ait motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikletteki 1 polis memuru ile elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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