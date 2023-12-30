Adana'da elektrikli motosiklet ile polis motosikletin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli motosiklet ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i polis memuru, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli motosiklet ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i polis memuru, 2 kişi yaralandı.

Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen elektrikli motosiklet ile yunus ekiplerine ait motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletteki 1 polis memuru ile elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.