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        Adana'da elektrikli motosiklet ile polis motosikletin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli motosiklet ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i polis memuru, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 01:50 Güncelleme: 30.12.2023 - 01:58
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        Adana'da elektrikli motosiklet ile polis motosikletin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli motosiklet ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i polis memuru, 2 kişi yaralandı.

        Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen elektrikli motosiklet ile yunus ekiplerine ait motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosikletteki 1 polis memuru ile elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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