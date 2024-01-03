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        Adana'da para ve cep telefonu gasbına 11 yıl hapis

        Adana'da karısının cep telefonu ve parasını gasbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "silahla konutta yağma" suçundan 11 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:18
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        Adana'da para ve cep telefonu gasbına 11 yıl hapis
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        Adana'da karısının cep telefonu ve parasını gasbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "silahla konutta yağma" suçundan 11 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki ikamette sanığın, 500 lira istediği eşi Feride A'yı talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine elindeki bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini ve parasını zorla aldığını belirtti.

        Savcı, sanığın uyuşturucu kullandığını ve olay sırasında müştekiye hakaret ettiğini de vurgulayarak, Ferhat A'nın "silahla konutta yağma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş belirtti.

        Savunması alınan Ferhat A, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye ve beraat istedi.

        Mahkeme heyeti, "silahla konutta yağma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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