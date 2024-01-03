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        Adana'da polislerden öğrencilere mont ve ayakkabı yardımı

        Adana'da polisler, ilkokul öğrencilerine mont, ayakkabı ve çorap yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:33
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        Adana'da polislerden öğrencilere mont ve ayakkabı yardımı
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        Adana'da polisler, ilkokul öğrencilerine mont, ayakkabı ve çorap yardımında bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, saha çalışmasıyla merkez Sarıçam ilçesi Kızılkaş Mahallesi'ndeki Şehit Metehan Şahbaz İlkokulunda 150 öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunu belirledi.

        Polisler, okula giderek yanlarında yardım amaçlı götürdükleri mont, ayakkabı ve çorapları çocuklara giydirdi.

        Daha sonra polisler, çocuklarla sohbet edip çeşitli oyunlar oynadı.

        Çocuklar, aldıkları hediyeler için polislere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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