Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor, takımdan ayrılan Ertaç Özbir için teşekkür mesajı yayımladı

        Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'ne transfer olan eski kalecisi Ertaç Özbir için teşekkür mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor, takımdan ayrılan Ertaç Özbir için teşekkür mesajı yayımladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'ne transfer olan eski kalecisi Ertaç Özbir için teşekkür mesajı yayımladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ertaç Özbir'in MKE Ankaragücü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ertaç'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk yarıda 2 gol var
        İlk yarıda 2 gol var
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanığın yargıla...
        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanığın yargıla...
        Hatay'da depremde eşini kaybeden kadın oğullarıyla hayata tutunuyor
        Hatay'da depremde eşini kaybeden kadın oğullarıyla hayata tutunuyor
        Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı
        Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı
        Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Fransız Nabil Alioui'yi transfer etti
        Adana Demirspor, Fransız Nabil Alioui'yi transfer etti
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi