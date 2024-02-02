Adana Demirspor, takımdan ayrılan Ertaç Özbir için teşekkür mesajı yayımladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ertaç Özbir'in MKE Ankaragücü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ertaç'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'ne transfer olan eski kalecisi Ertaç Özbir için teşekkür mesajı yayımladı.

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