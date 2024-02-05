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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay, Osmaniye ve Adana'da depremde yıkılan binaların sorumluları yargılanıyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan binalarla ilgili Hatay, Osmaniye ve Adana'da yapım kusurları bulunan sorumlular, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:49
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay, Osmaniye ve Adana'da depremde yıkılan binaların sorumluları yargılanıyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan binalarla ilgili Hatay, Osmaniye ve Adana'da yapım kusurları bulunan sorumlular, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanıyor.

        Hatay, Adana ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarınca afetin ardından oluşturulan Deprem Suçları Soruşturma Bürolarında, yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar, açılan davalarda da yargılamalar sürüyor.

        Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde ölüm gerçekleşen 1759 bina tespit edildi.

        Bu kapsamda her iki ilçede, 6 Şubat'tan bu yana aralarında müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu, statik proje müellifleri ile tali kusurlu oldukları belirlenen ilgili belediyelerin yapı kontrol birimi elemanlarının da aralarında bulunduğu 637 kişi şüpheli olarak belirlendi.

        Farklı tarihlerde yakalanan şüphelilerden 113'ü tutuklandı, 293'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 398'i salıverildi. Firari 86 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 40 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

        Merkez 2 ilçede 1759 binaya ilişkin soruşturma dosyaları açıldı. Bunlardan 11'iyle ilgili soruşturmalar tamamlanarak 36'sı tutuklu, 5'i firari, toplam 54 sanık hakkında hazırlanan iddianameler, ilgili mahkemelerce kabul edildi.

        Sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri isteniyor.

        Hatay'ın diğer ilçelerinde de depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürdürülüyor.

        - Osmaniye'de 9 binayla ilgili davalar açıldı

        Osmaniye kent merkezinde depremlerde yıkılan Bilge Sitesi, Metin Tamer Sitesi'ne ait 2 blok, Çomu Sitesi A Blok, Yonca Sitesi B Blok, Damla Apartmanı, Palmiye Sitesi, Türkoğlu Apartmanı ile Solak Apartmanı ile ilgili soruşturmalar tamamlandı.

        Başsavcılıkça 9 binaya ilişkin 7'si tutuklu toplam 15 sanık hakkında hazırlanan iddianameler, ilgili ağır ceza mahkemelerince kabul edildi.

        Sanıklar için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        - Adana'da 11 dava açıldı

        Adana'da da depremlerde Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı.

        Başsavcılıkça depremlerin ardından jeoloji ve inşaat mühendisleri ile mimarlardan oluşturulan teknik ve akademik bilirkişi heyeti, yıkılan 11 binanın zemininde "jeoteknik deney" yapıp analiz çıkardı. Bu kapsamda laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarla 11 binadan alınan örnekler, deprem dayanıklılık testini geçemedi.

        Yıkılan 11 binaya ilişkin kusuru bulunan 7'si tutuklu, 3'ü firari toplam 20 sanık hakkında ilgili ağır ceza mahkemelerinde 11 dava açıldı. Davaların 10'u görülmeye başlandı, bir davada ise iddianame kabul edildi ancak henüz duruşmaya çıkılmadı.

        Sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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