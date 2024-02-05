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        Adana'da sokakta uyuşturucuyu satarken yakalanan 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetlerine gizledikleri uyuşturucuyu sokakta satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:56 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:56
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        Adana'da sokakta uyuşturucuyu satarken yakalanan 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetlerine gizledikleri uyuşturucuyu sokakta satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Sümer Mahallesi 69019 Sokak'ta uyuşturucu satarken yakalanan ve 13 Kasım 2023'te tutuklanan M.D. ve M.C.A. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polisin takip ettiği M.C.A. ve M.D'nin, Sümer Mahallesi'nde gece vakti yol kenarında bekleyen A.Ş'ye kıyafetlerine gizledikleri sentetik uyuşturucuyu peçeteye sarıp satarken yakalandığı belirtildi.

        Sanıklar M.C.A. ve M.D'nin peçeteye sardığı uyuşturucuda parmak izlerinin tespit edildiği ve evlerinde hassas terazi ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların fikir ve eylem işbirliği içinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar M.C.A. ve M.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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